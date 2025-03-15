Нехорошие новости для Украины: почему теперь с ПВО могут быть проблемы

Італії та Франції надійшов терміновий запит від України – надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних батарей Samp-T, оскільки боєприпаси, що є, майже вичерпані. Про це пише портал "Коментарі".

В Украине заканчиваются ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T. Фото из открытых источников

Українська влада вже кілька тижнів перебуває на постійному контакті з урядами Італії та Франції, переконуючи партнерів якнайшвидше надіслати не менше 50 ракет Aster-30. Проте італійський уряд не поспішає ухвалювати рішення, оскільки їхні власні запаси майже вичерпалися до недоторканного резерву. Франція має великі запаси, але вона також має обмеження.

14 березня міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся з італійським колегою Гвідо Кросетто в Римі, а також провів переговори з керівництвом Eurosam – спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France та Thales, яке займається виробництвом ракет Aster-30.

8 березня видання Wall Street Journal повідомило, що характеристики ракет Samp-T не відповідають рівню американських батарей Patriot, зокрема система не завжди здатна ефективно ідентифікувати ворожі ракети в умовах масованих атак.

"Дебати серед військових експертів продовжуються, але українці зараз прагнуть якнайшвидше відновити свої запаси ракет. На цьому етапі, коли росіяни посилили бомбардування, кожна система протиповітряної оборони стає цінною", – пише видання Corriere della Sera.

Італійський уряд на чолі з Джорджею Мелоні вже передало Україні дві батареї Samp-T, залишивши три для власних потреб. Італійський оборонний план, представлений у листопаді, передбачає закупівлю ще 10 таких комплексів, кожен із яких коштує близько 500 мільйонів євро.

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