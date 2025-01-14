Неадекватное комплектование и обучение: в Украине формируют «клон» скандальной 155 бригады

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Журналист Юрий Бутусов рассказал о ходе выполнения решения Ставки Верховного главнокомандующего об остановке формирования новых бригад и направлении пополнения в уже сформированные и опытные бригады
Бригада имени Анны Киевской
В частности, Бутусов утверждает, что за последние два дня ряд опытных бригад, находящихся на важных направлениях, получили боевые распоряжения о пополнении личным составом, сроки выполнения определены от трех дней до двух недель. По его информации, в распоряжении указана численность пополнения. Журналист добавил, что речь идет о реальных положительных изменениях.
Впрочем, по его словам, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады. Формирует ее то же командование ОК "Запад", которое формировало и направляло на фронт 155 механизированную бригаду.
Он призвал ответственных членов Ставки поднять вопрос о необходимости строгого выполнения решения, принятого Ставкой по направлению людей исключительно в состав опытных боевых бригад и батальонов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скандал вокруг формирования 155 ОМБр осветил значительные проблемы в управлении силами обороны, отметила нардеп Ирина Фриз. По ее мнению, эта ситуация откровенно позорит Украину на международной арене, ведь подразделение медийно привязали лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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