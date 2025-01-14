Неадекватное комплектование и обучение: в Украине формируют «клон» скандальной 155 бригады

Журналист Юрий Бутусов рассказал о ходе выполнения решения Ставки Верховного главнокомандующего об остановке формирования новых бригад и направлении пополнения в уже сформированные и опытные бригады

Бригада имени Анны Киевской

В частности, Бутусов утверждает, что за последние два дня ряд опытных бригад, находящихся на важных направлениях, получили боевые распоряжения о пополнении личным составом, сроки выполнения определены от трех дней до двух недель. По его информации, в распоряжении указана численность пополнения. Журналист добавил, что речь идет о реальных положительных изменениях.

Впрочем, по его словам, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады. Формирует ее то же командование ОК "Запад", которое формировало и направляло на фронт 155 механизированную бригаду.

"К сожалению, методы комплектования, методы и сроки подготовки столь же неадекватны, как и в случае 155-й бригады. Командующий ОК "Запад" Шведюк продолжает находиться в своей должности. Сейчас мне пишут военнослужащие, передают данные по количеству самовольно покинувших части в составе вновь сформированных и введенных в бой в 2024 году бригад: 140-х пехотных, 150-х и так далее", — сообщает Бтусов.

Он призвал ответственных членов Ставки поднять вопрос о необходимости строгого выполнения решения, принятого Ставкой по направлению людей исключительно в состав опытных боевых бригад и батальонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скандал вокруг формирования 155 ОМБр осветил значительные проблемы в управлении силами обороны, отметила нардеп Ирина Фриз. По ее мнению, эта ситуация откровенно позорит Украину на международной арене, ведь подразделение медийно привязали лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону.



