46-летний гражданин США Дерек Гаффман решил покинуть родину и вывез семью в Россию, чтобы, по его словам, "уберечь детей от либеральной идеологии и ЛГБТ-пропаганды". Но вместо ожидаемого "консервативного рая" мужчина оказался на войне — в составе армии России против Украины.

Американца мобилизировали на войну против Украины

Весной 2025 года Гаффман вместе с женой и тремя несовершеннолетними дочерями переехал в небольшую деревню под Москвой, построенную для "идеологически близких" американцев. Это поселение появилось в 2023 году как часть российской программы привлечения западных мигрантов, разочаровавшихся в либеральных ценностях.



Семья Гаффманов стала одной из двух, кто согласился жить в новом поселении. Причиной переезда, по словам Дерека, было стремление уберечь детей от того, что он называл "идеологической обработкой" в США. Трое его взрослых сыновей остались в Америке.



Чтобы ускорить получение российского гражданства, Гаффман подписал контракт с Минобороны РФ. Раньше он работал сварщиком и руководил бригадой на строительстве. В разговорах с журналистами заявлял, что хочет "заслужить" право быть частью нового общества:

"Я готов рисковать жизнью за свою новую страну. Я не хочу быть как иммигранты в Америке, которые не интегрируются, но требуют льгот", — говорил он.





Однако реальность оказалась совсем другой.

Его жена Дианна сообщила, что Дереку обещали безопасную роль — вроде военного корреспондента или сварщика. На самом же деле его отправили на передовую в Украину без должной подготовки. По словам женщины, Дерек не имеет боевого опыта, не владеет русским языком, а обучение проходило именно на нем.

В своем видео на YouTube Дианна отметила, что мужчина, вероятно, не до конца понимал условия контракта и что семья до сих пор не получила обещанных денег.

"Это сломило меня. Я снова начала пить", — призналась она журналистам, добавив, что раньше в течение трех лет находилась в ремиссии после алкоголизма.





Несмотря на это, она оправдывает решение мужчины идти на войну, ведь "он всегда увлекался россией, ее народом и президентом".

Сегодня видео, в котором Дианна просила помолиться за мужчину, уже удалено из ее канала. Сам Дерек, по последним данным, находится на передовой в составе российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в прошлом году Донецкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении клирика Украинской православной церкви, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ России. Обвинительный акт уже направлен в суд.