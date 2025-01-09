Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Курахово оккупанты расстреливают гражданских, уже был зафиксирован не один такой случай, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
Бои в Донецкой области
Он обратил внимание на то, что за последние 1,5 года, кроме последних трех месяцев, с Курахово было множество возможностей уехать. Впрочем, к сожалению, не все ею воспользовались, хотя из города была объявлена эвакуация, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле, несмотря на успокоительные сообщения украинских военных, по состоянию на утро 8 января 98-99% территории Курахово Донецкой области уже оккупировано. Борьба за последние дни велась за остатки ТЭС в двух частях (запад и север). Пока оккупанты уже опрокидывают войска в направлении Великой Новоселки, где может развернуться трагедия, отметил Мирошников. По его словам, еще несколько дней назад трубный завод был потерян, и кафиры цепляли свои флаги на последних зданиях в черте города. Но украинский гарнизон еще присутствовал на смежных участках в городе.
Новости