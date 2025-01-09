Не жалеют даже «ждунов»: в этом захваченном городе россияне расстреливают гражданских

В Курахово оккупанты расстреливают гражданских, уже был зафиксирован не один такой случай, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Бои в Донецкой области

"Также, у кого уцелели квартиры – тех принудительно отселяют для заселения "русского мира". И там не только ждуны остались. Некоторые ждуны, кстати, тоже были расстреляны", — сообщил Мирошников.

Он обратил внимание на то, что за последние 1,5 года, кроме последних трех месяцев, с Курахово было множество возможностей уехать. Впрочем, к сожалению, не все ею воспользовались, хотя из города была объявлена эвакуация, добавил эксперт.

"Я очень прошу, забирайте своих родственников всеми возможными и невозможными силами из городов и сел, которые находятся в 10-километровой зоне до линии боевого столкновения. Идеальный вариант – забрать самостоятельно, а не надеяться, что волонтеры убедят ваших родных уехать. России все равно что уничтожать и кого расстреливать. Помните это", — подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле, несмотря на успокоительные сообщения украинских военных, по состоянию на утро 8 января 98-99% территории Курахово Донецкой области уже оккупировано. Борьба за последние дни велась за остатки ТЭС в двух частях (запад и север). Пока оккупанты уже опрокидывают войска в направлении Великой Новоселки, где может развернуться трагедия, отметил Мирошников. По его словам, еще несколько дней назад трубный завод был потерян, и кафиры цепляли свои флаги на последних зданиях в черте города. Но украинский гарнизон еще присутствовал на смежных участках в городе.



