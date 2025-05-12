Не Запорожье и Херсон: россияне бросили все силы на оккупацию этой области

Главной задачей на лето для Москвы является ключевая украинская агломерация в Донбассе — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, говорит военный Кирилл Сазонов.

Война в Украине

Но, подчеркивает он, именно вот этот порядок движения с юга не север становится все более спорным. При этом противник не прекращает свои активные штурмовые действия в районе Покровска. Результата ноль, кроме ежедневных минусов по личному составу и технике, рассказывает военный.

На этом же участке, говорит Сазонов, есть вероятность, что будет попытка "хоть одной ногой" влезть в Днепропетровскую область.

"Никакого стратегического или тактического смысла тут нет от слова совсем. Возможно, попытаются выжать их этого политические дивиденды", — отметил военный.

При этом, по его словам, наступать на ключевую агломерацию россияне пытаются уже больше года с юга (Торецк) и востока (Бахмут), но без реальных успехов. Эти два направления и сейчас очень горячие, но пока до Константиновки получается дотянуться только обстрелами.

В самом Торецке, рассказывает Сазонов, успехов у противника нет, как фактически нет уже самого Торецка. Хотя формально россияне заявляли про взятие города еще 7 февраля.

"Единственным результатом для противника можно считать минимальное продвижение западнее. На сотни метров в день. С большими потерями. Сильно западнее. Для реальной угрозы Константиновке это ни о чем", — подчеркнул Сазонов.

По его мнению, Кремль затягивает время с имитацией переговоров ради большого наступления в летней кампании. Вот только "большое" наступление уже не по силам потрепанной "пол-второй" армии мира.

"Херсон, Запорожье и области – даже не обсуждаются. В Москве это понимают и пробуют любой ценой захватить Донецкую область. Сюда перебрасывают резервы с других направлений, потому что в тылу "шарить по сусекам" особо не выходит. И ежедневный минус того что есть, который обеспечивают Силы Обороны Украины", — говорит Сазонов.

Побочно пробуют сыграть в политические новости, сунув полноги в Днепропетровскую область. То есть, подчеркивает военный, планы на летнюю кампанию у Кремля есть. Но с реальностью они стыкуются все хуже, подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинцев предупредили об очень тяжелом лете.



