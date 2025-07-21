logo

BTC/USD

118886

ETH/USD

3814.78

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не выдерживают даже коллаборанты, которые звали "русский мир": ситуация в Донецкой области ужасная
commentss НОВОСТИ Все новости

Не выдерживают даже коллаборанты, которые звали "русский мир": ситуация в Донецкой области ужасная

Ситуация на оккупированной территории катастрофическая: жители не скрывают гнева

21 июля 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На захваченной территории Донецкой области усугубляется кризис с водопроводной водой. В Центре противодействия дезинформации рассказали о причинах гуманитарной катастрофы в Донецкой области.

Не выдерживают даже коллаборанты, которые звали "русский мир": ситуация в Донецкой области ужасная

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В ЦПД сообщили, что жителям временно оккупированной части Донбасса воду будут подавать по новому графику. Такие новшества вызвали волну негодования среди местных жителей. Так, в Донецке и Макеевке воду теперь будут подавать только раз в трое суток, а в Харцызске, Иловайске и Зугресе — раз в два дня.

Однако даже такие жесткие графики не спасают ситуацию, ведь, по словам местных жителей, кое-где воды нет неделями или она вообще отсутствует. Даже коллаборанты, которые в 2014 году звали "русский мир", теперь жалуются: раньше Донецк был "примерным городом", а теперь люди не могут нормально пользоваться туалетами.

В то же время, как сообщают аналитики Центра, оккупанты вместо поиска путей решения проблемы обещают "помощь" — 20 литров питьевой воды на семью в неделю. А российские пропагандисты уже традиционно пытаются обвинить Украину — заявляют, что проблемы на оккупированной территории возникли из-за "водной блокады".

"Уничтожение водной инфраструктуры в Донецкой области — прямое следствие оккупации, боевых действий, которые ведет Россия, и тотальной бесхозяйственности гауляйтеров. Именно Россия довела проблемы с водоснабжением на Донбассе до состояния гуманитарной катастрофы", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе канализационные стоки без очистки попадают непосредственно в Азовское море. При этом, как отмечают, что оккупационные власти города никак не реагируют на эту ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02gQAZJcSGjqb2A6ZgBDufyGszc8dtZ1SBmMvnVJFbvPHngzBfTTLcWsExqqnusMFPl
Теги:

Новости

Все новости