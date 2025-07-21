На захваченной территории Донецкой области усугубляется кризис с водопроводной водой. В Центре противодействия дезинформации рассказали о причинах гуманитарной катастрофы в Донецкой области.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В ЦПД сообщили, что жителям временно оккупированной части Донбасса воду будут подавать по новому графику. Такие новшества вызвали волну негодования среди местных жителей. Так, в Донецке и Макеевке воду теперь будут подавать только раз в трое суток, а в Харцызске, Иловайске и Зугресе — раз в два дня.

Однако даже такие жесткие графики не спасают ситуацию, ведь, по словам местных жителей, кое-где воды нет неделями или она вообще отсутствует. Даже коллаборанты, которые в 2014 году звали "русский мир", теперь жалуются: раньше Донецк был "примерным городом", а теперь люди не могут нормально пользоваться туалетами.

В то же время, как сообщают аналитики Центра, оккупанты вместо поиска путей решения проблемы обещают "помощь" — 20 литров питьевой воды на семью в неделю. А российские пропагандисты уже традиционно пытаются обвинить Украину — заявляют, что проблемы на оккупированной территории возникли из-за "водной блокады".

"Уничтожение водной инфраструктуры в Донецкой области — прямое следствие оккупации, боевых действий, которые ведет Россия, и тотальной бесхозяйственности гауляйтеров. Именно Россия довела проблемы с водоснабжением на Донбассе до состояния гуманитарной катастрофы", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе канализационные стоки без очистки попадают непосредственно в Азовское море. При этом, как отмечают, что оккупационные власти города никак не реагируют на эту ситуацию.



