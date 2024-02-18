"Не выдержал": нардеп заявил, что ВСУ смогли бы защитить Авдеевку, если бы не ожидали столько F-16

ВСУ смогли бы выдержать Авдеевку, если бы уже имели от партнеров истребители F-16. Такое заявление сделал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV .

Роман Костенко (фото из открытых источников)

По его словам, это было бы возможно, даже если бы Украина имела больше Су-34 или Су-35, или хотя бы самолетов поколения 4 .

"Если бы у нас были самолеты, которые могли бы конкурировать по своему оборудованию и вооружению с самолетами [РФ], в частности Су-34, Су-35, пятого поколения самолеты, 4 , то да. Но эти самолеты, которые мы имеем… ", – прокомментировал нардеп защиту Авдеевки.

Он также заявил, что у РФ на вооружении есть лучшие самолеты, а у наших пилотов даже нет возможности дотянуться до них быстрее, чтобы сбить, ведь имеющиеся у ВСУ радары тоже российским "не конкуренты".

"Наши радары не конкурируют с их, они нас видят дальше, и ракеты нас поражают еще на подлете, когда наши радары их [истребители] даже не видят. Это простая математика, которую мы должны понимать", — заявил он.

Нардеп отметил, что сегодняшняя ситуация еще раз доказала, насколько важна авиация. Она ведь сыграла "ключевую роль" на Авдеевском направлении.

Только когда Украина получит F-16, то сможет что-то нормально патрулировать. Это позволит хотя бы иметь равные возможности видеть силы России в небе, а значит, и не подпускать их поближе к линии столкновения, пояснил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после вывода украинских военных из Авдеевки и захвата города оккупационными силами, россияне начали активное наступление на новый населенный пункт – поселок Ласточкино, расположенный в нескольких километрах от захваченной Авдеевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия.



