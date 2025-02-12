Не все потеряно: украинцы сбросили оккупанта вместе с триколором из шахты в Торецке (ВИДЕО)

Вчера утром сине-желтый флаг установили операторы дронов 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода при содействии собратьев 93-й бригады "Холодный Яр" в Торецке на Донетчине, где до этого оккупанты кичились своей трёхцветной тряпкой. Об этом сообщают в ОСУВ "Хортица".

Украинский флаг над Торецком. Скриншот из видео

Перед установкой нашего сине-желтого флага украинские бойцы ликвидировали российскую группу, которой была поставлена задача вывесить свою трехцветную тряпку над шахтой "Торецкая".

"На снятом БПЛА видео видно, как наш FPV-дрон уничтожает вражескую группу из двух оккупантов, один из которых вместе с триколором падает с высотной конструкции, на которой потом поднялся и гордо развивается украинский флаг. Стоит отметить, что в разрезе новостей российских пропагандистов о якобы захвате Торецка, перед оккупантами стоит задача — чтобы в разных локациях размещали и вывешивали российские флаги, создав эффект продвижения даже там, где его нет", – отмечают в ОСУВ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что российским оккупантам Торецк в Донецкой области нужен для формирования плацдарма для последующего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Эксперт отметил, что в городе, практически полностью уничтоженном российскими КАБами и артиллерийскими снарядами, Силы обороны Украины ведут маневренную оборону.