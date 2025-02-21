Не все потеряно: как Украине выйти на выгодное мирное соглашение

Украина и западные союзники имеют два инструмента давления на Россию, а потому выгодное для Киева мирное соглашение возможно, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украина может подписать выгодное соглашение. Фото из открытых источников

"Первый инструмент — это экономическое давление, нефтяное эмбарго — это самый простой и достаточно быстрый путь. Другие санкции — это довольно постепенный путь, который может растянуться на месяцы или годы. В то же время нефтяное эмбарго окончательно "обнулит" получение Россией доходов для финансирования рекрутинговых программ, то есть набирать живую силу для войны", — заявил Михаил.

По его словам, второй инструмент – милитарный, предполагающий наращивание ракетных и дроновых ударов по территории России.

"Большое количество должно быть дронов, которые использует Украина в рамках замещения авиации по линии фронта. Этого должно быть настолько много, чтобы уничтожать и еще раз уничтожать. Эти инструменты отработаны. Они пугают Россию. Нам нужно не просто прекращение огня на условиях России. Нам нужно прекращение огня на относительно справедливых условиях для того, чтобы он дал".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.