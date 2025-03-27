Не только Запорожье: стало известно, какие большие четыре города планирует захватить Путин

Майор ВСУ Валерий Прозапас считает, что главная стратегическая задача российского диктатора Владимира Путина, это создать коридор, в котором он соединит Крым с Приднестровьем. По его словам, таким образом, Россия планирует захватить четыре украинских областных центра: Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Валерий Прозапас в эфире телеканала Эспрессо рассказал о возможных планах Путина. Майор предполагает, что Россия хочет совершить наступление на Запорожье, а в перспективе захватить еще и другие украинские города по направлению к Приднестровью.

"Россияне готовят плацдармы для наступления, в том числе и на Запорожье. Это нужно четко осознавать. Запорожье для них — один из стратегических городов, хотя, конечно, не столь приоритетный, как Одесское направление. Потому что их главная стратегическая задача — это соединить оккупированный Крымский коридор именно с Приднестровьем", — считает Прозапас.

Военный акцентирует особое внимание на Запорожье. По его словам, это важный форпост, и если россияне его захватят, то смогут продвигаться дальше, форсируя Днепр в сторону Херсона.

Валерий Прозапас считает, что следует готовиться к худшему развитию ситуации, однако отмечает, что россиянам будет сложно захватить четыре украинских областных центра.

"Мы должны готовиться к худшему, тогда не будем разочарованы. При всем том, что ситуация непростая, но посмотрите на их движение за прошлый год. Оно дается им с большим трудом. Несмотря на их преимущество в некоторых наступательных аспектах, оно не безгранично. Россияне не смогут постоянно поддерживать интенсивность, которую демонстрировали в прошлом году", — говорит майор.

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