Не только Запорожье: стало известно, какие большие четыре города планирует захватить Путин

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Slava Kot
Майор ВСУ Валерий Прозапас считает, что главная стратегическая задача российского диктатора Владимира Путина, это создать коридор, в котором он соединит Крым с Приднестровьем. По его словам, таким образом, Россия планирует захватить четыре украинских областных центра: Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Валерий Прозапас в эфире телеканала Эспрессо рассказал о возможных планах Путина. Майор предполагает, что Россия хочет совершить наступление на Запорожье, а в перспективе захватить еще и другие украинские города по направлению к Приднестровью.
Военный акцентирует особое внимание на Запорожье. По его словам, это важный форпост, и если россияне его захватят, то смогут продвигаться дальше, форсируя Днепр в сторону Херсона.
Валерий Прозапас считает, что следует готовиться к худшему развитию ситуации, однако отмечает, что россиянам будет сложно захватить четыре украинских областных центра.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как Трамп может закончить войну за 24 часа.
Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая выяснила, когда Россия планирует закончить войну.
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