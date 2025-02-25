Не только Залужный: с кем еще Путин хочет столкнуть лбами Зеленского

Российский правитель не изменяет себе. Он пытается максимально раскалывать Украину изнутри, используя внутреннюю повестку страны. Об этом 25 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявления политического эксперта Тараса Загороднего в эфире Radio NV.

На конкуренции между Залужным и Зеленским уже начал играть Путин. Коллаж: Комментарии

Загородний полагает, что именно эту цель — раскол — преследует Путин, заявляя, что рейтинг бывшего экс-главкома Валерия Залужного "вдвое больше, чем у президента Владимира Зеленского".

"Россияне достаточно грамотно играют. Здесь не следует недооценивать их. Они пытаются сделать какие-то внутренние проблемы или вопросы Украины вопросами внешними. Это раз. И второе — ничего удивительного, он хочет хаотизации Украины, хочет подорвать Украину внутри", — отметил Загородний.

Эксперт полагает, что Путин хочет "столкнуть лбами" Зеленского-Залужного, Зеленского и армию, Зеленского и народ".

"И поэтому он пытается действовать в таком вопросе, потому что не получается у них победить военным путем. Как бы они там не хорохорились, но удары по их территории наращиваются", — заметил политолог.

Загородний отмечает, что Путин пытается влиять на украинскую политику, вбрасывая резонансные темы. При этом вряд ли на будущих теоретических выборах в Украине будет кто-то, кого можно было бы назвать "кандидатом Путина". И чем больше глава Кремля говорит о рейтинге Зеленского (как и Трамп), тем, больше, возможно, работает на его повышение, а не наоборот, допускает Загородний.

Как писали "Комментарии", политолог Олег Саакян с некоторым скепсисом относится к популярной идее, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы "интереснее" для Вашингтона, чем президент Владимир Зеленский (Зеленский может не проиграть, да и Залужный может оказаться не таким "удобным", как кажется, а есть и другие риски). Политолог считает очевидным, что именно провоцирование избирательного процесса в Украине является элементом давления и ослабления нынешней власти в переговорных позициях в отношении Штатов. В том числе потому, что кампания превратится в репутационную войну "всех против всех" с главным вопросом — "кто виноват в 24 февраля 2022 года".

"Поэтому я бы сказал, что здесь не цель — провести выборы и привести кого-то более сговорчивого. Потому что не факт, что удастся. А цель — с помощью этого процесса ослабить действующую власть, де-факто угрожая возможностью таких выборов как элемента давления со стороны администрации Трампа", — говорит Саакян.

Как писали "Комментарии", Залужный считается главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах, если пойдет в политику. По опросам, он разгромно побеждает действующего президента во втором туре.