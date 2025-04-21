Не только война с Украиной: к чему Кремль уже готовит россиян

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Путинский режим никак не настроен на то, чтобы отказаться от идеи продолжать эскалацию, как в Украине, так и в целом с западными странами. Поэтому российская пропагандистская машина продолжает милитаризировать общество РФ для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперты придерживаются мнения, что заявления первых спикеров Кремля направлены на обострение негативных настроений среди населения России и привлечение к поддержке милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе.
В отчете добавляют, что российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля регулярно используют неопределенный термин "денацификация" для призывов к смене режима в Украине и установления пророссийской марионеточной власти. А заявления о том, что якобы "нацисты" контролируют украинскую власть, Путин использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США все обдумали: готовы ли пойти на прекращение финансовой поддержки НАТО.
Новости