Не только война с Украиной: к чему Кремль уже готовит россиян

Путинский режим никак не настроен на то, чтобы отказаться от идеи продолжать эскалацию, как в Украине, так и в целом с западными странами. Поэтому российская пропагандистская машина продолжает милитаризировать общество РФ для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО", – отмечают в ISW.

Эксперты придерживаются мнения, что заявления первых спикеров Кремля направлены на обострение негативных настроений среди населения России и привлечение к поддержке милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе.

В отчете добавляют, что российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля регулярно используют неопределенный термин "денацификация" для призывов к смене режима в Украине и установления пророссийской марионеточной власти. А заявления о том, что якобы "нацисты" контролируют украинскую власть, Путин использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Кремль все чаще применяет ту же тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей агрессии России", – говорится в отчете.

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