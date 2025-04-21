logo

BTC/USD

87414.80

ETH/USD

1639.87

LTC/USD

78.74

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не только война с Украиной: к чему Кремль уже готовит россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только война с Украиной: к чему Кремль уже готовит россиян

В ISW обращают внимание, что Кремль милитаризирует россиян для затяжной войны в Европе

сегодня, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим никак не настроен на то, чтобы отказаться от идеи продолжать эскалацию, как в Украине, так и в целом с западными странами. Поэтому российская пропагандистская машина продолжает милитаризировать общество РФ для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Не только война с Украиной: к чему Кремль уже готовит россиян

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО", – отмечают в ISW.

Эксперты придерживаются мнения, что заявления первых спикеров Кремля направлены на обострение негативных настроений среди населения России и привлечение к поддержке милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе.

В отчете добавляют, что российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля регулярно используют неопределенный термин "денацификация" для призывов к смене режима в Украине и установления пророссийской марионеточной власти. А заявления о том, что якобы "нацисты" контролируют украинскую власть, Путин использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Кремль все чаще применяет ту же тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей агрессии России", – говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США все обдумали: готовы ли пойти на прекращение финансовой поддержки НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-20-2025
Теги:

Новости

Все новости