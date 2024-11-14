Не только сигнал Трампу: стала известна главная цель комбинированного удара РФ по Украине

Россия, вероятно, имела дополнительные задания во время массированного удара по Украине 13 ноября, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Ракетный удар

По его словам, во время последних атак оккупанты могли проверять эффективность украинской системы ПВО и ее реакцию на подобные удары.

"Это могло привести к внесению корректив в их планы по массированным ударам по энергетической инфраструктуре", — отметил эксперт.

Киричевский заметил, что в своих военных стратегиях Россия действует комплексно. Ракетные удары являются лишь частью общей тактики окупантов, которая включает также психологическое влияние на противника, в частности на Украину. Он не исключает, что подобные действия могут быть направлены и против западных стран.

Киричевский предположил, что это нападение могло быть частью комбинированной операции в конкретных целях. Ранее Россия применяла сравнительно небольшое количество ракет для ударов по военным объектам.

"Возможно, они слишком серьезно отнеслись к некоторым нашим медиаресурсам, которые заявляют, что "шахеды" не сбиваются, ПВО неэффективна, или поверили в собственную пропаганду о слабости нашей противовоздушной обороны", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 13 ноября Россия совершила масштабную атаку на Украину, применив сразу несколько видов вооружения, включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотников. Это первое нападение со времени, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США, поэтому некоторые эксперты считают его сигналом Кремля Трампу.



