Не только сигнал Трампу: стала известна главная цель комбинированного удара РФ по Украине

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Ткачик Олеся
Россия, вероятно, имела дополнительные задания во время массированного удара по Украине 13 ноября, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Ракетный удар
По его словам, во время последних атак оккупанты могли проверять эффективность украинской системы ПВО и ее реакцию на подобные удары.
Киричевский заметил, что в своих военных стратегиях Россия действует комплексно. Ракетные удары являются лишь частью общей тактики окупантов, которая включает также психологическое влияние на противника, в частности на Украину. Он не исключает, что подобные действия могут быть направлены и против западных стран.
Киричевский предположил, что это нападение могло быть частью комбинированной операции в конкретных целях. Ранее Россия применяла сравнительно небольшое количество ракет для ударов по военным объектам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 13 ноября Россия совершила масштабную атаку на Украину, применив сразу несколько видов вооружения, включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотников. Это первое нападение со времени, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США, поэтому некоторые эксперты считают его сигналом Кремля Трампу.
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