Не только Северная Корея: еще три страны могут вступить в войну на стороне Путина

Как сообщил Владимир Зеленский, Северная Корея отправила свои войска в Россию для войны против Украины, что вызвало беспокойство на международной арене. Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер призвал Белый дом рассмотреть возможность прямых военных действий против северокорейских войск, однако бывший чиновник Госдепартамента США Дэвид Тафури считает, что угроза может происходить не только от Северной Кореи, но и от других стран-союзников России, таких как Иран, Сирия и Китай.

КНДР отправила свои войска в Россию для войны в Украине

Дэвид Тафури в интервью "24 каналу" отметил, что у Белого дома, вероятно, нет плана осуществления прямых военных действий против солдат КНДР на войне в Украине, а также подчеркнул, что Россия имеет других союзников, которые могут обеспечить Кремль необходимым человеческим ресурсом.

"Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, стоящих на стороне России, в том числе Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину", — сказал Тафури.

Бывший чиновник Госдепа США указывает, что оправдались опасения Запада о возможности более активного привлечения союзников РФ к войне в Украине. Дэвид Тафури отмечает, что КНДР, несмотря на ограниченный потенциал в технологиях, имеет достаточный человеческий ресурс.

"Реальное влияние со стратегической точки зрения, вероятно, не столь значительно. Однако это не означает, что КНДР не имеет боеспособной армии, но она оказывает дополнительные войска", — отметил Тафури.

Кроме того, Северная Корея позволяет Кремлю продемонстрировать, что у России есть международные союзники, способные поддержать ее в этом конфликте, а также получать от них живую силу и компоненты для поддержки своего ВПК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предусмотрел судьбу войск КНДР на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на привлечение войск из Северной Кореи для войны в Украине.