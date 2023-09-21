Не только Польша: Украина может потерять поддержку еще одного союзника

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Slava Kot
Пока между Украиной и Польшей происходит спор по поводу украинского зерна, Киев может потерять еще одного союзника – Словакию. В стране вскоре пройдут выборы, а фаворитом является бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, не одобряющий помощь для Украины.
Словацкий политик Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Из-за зернового кризиса премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна прекращает поставлять Украине оружие. Подобные заявы использует и словацкий политик Роберт Фицо.
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Во время политического митинга на прошлой неделе Фицо объявил, что его страна может изменить свою политику по отношению к Украине и отказаться присылать военную помощь.
До сих пор Словакия постоянно была вовлечена в поддержку Украины в рамках НАТО, Европейского Союза и индивидуальной помощи.
В своих заявлениях словацкий политик предполагает, что Крым и другие оккупированные территории Украины останется за Кремлем.
Роберт Фицо также повторяет нарративы Кремля относительно начала войны в Украине. Словацкий политик заявляет, что конфликт 2014 начался из-за "украинских нацистов и фашистов", которые, по его мнению, убивали "российских граждан на Донбассе и Луганске".
Выборы в Словакии пройдут 30 сентября. Нынешнее лидерство Роберта Фицо не гарантирует победу, поскольку ни одна партия не может получить большинство на выборах в Словакии, поэтому ожидается создание коалиционного правительства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский депутат выставил Украине счет за помощь в войне.
Также "Комментарии" писали, что Евросоюз требует пояснений от Польши. Еврокомиссар поставил ультиматум перед Варшавой.
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