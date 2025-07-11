Не только Patriot: Залужный резко обратился к США из-за безействия

У Соединенных Штатов есть большие запасы устаревших или готовых к списанию ракет, которые могли бы эффективно помочь Украине защитить города от атак России, отмечает посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"США — страна с почти неограниченными возможностями и наиболее развитой экономикой. Они обладают значительными запасами ракет, которые уже устарели или готовятся к утилизации, передача которых Украине стала бы действенным решением. Это вооружение не требует дополнительных затрат на утилизацию, но является жизненно необходимым для Украины " .

Он также привел конкретные цифры: на конец 2023 года в США изготовлено более 170 тысяч ракет Hellfire различных модификаций. Большинство этих боеприпасов выпущено между 1998 и 2018 годами, а их срок эксплуатации обычно составляет 20-25 лет, после чего их нужно списывать или утилизировать.

"Пентагон постепенно переходит на новую систему JAGM, которая заменяет Hellfire как производственно, так и операционно. Следовательно, значительное количество старых ракет будет либо утилизировано, либо передано союзникам", — добавил Залужный.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал необходимость новых поставок оружия Украине для защиты от российских атак, а также обещал предоставить Киеву 10 ракет для систем Patriot. Минобороны США начало поставлять новые партии вооружения, однако Пентагон не раскрывает деталей относительно конкретных видов оружия.

Стоит отметить, что среди имеющихся в ВСУ американских систем только ЗРК Patriot с ракетами-перехватчиками PAC-3 способен эффективно отражать удары российских баллистических и гиперзвуковых ракет, в том числе авиационный комплекс "Кинжал". Однако такие ракеты стоят очень дорого – от 2 до 3 миллионов долларов за единицу.

Как уже писал портал "Комментарии", Украина должна как можно быстрее разработать новую модель защиты своих военнослужащих, отвечающую вызовам современной технологической войны. Об этом написал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке "Украинской правды".