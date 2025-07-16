logo

BTC/USD

118704

ETH/USD

3163.82

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не только Patriot или ATACMS: у Зеленского назвали, чего боится Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Patriot или ATACMS: у Зеленского назвали, чего боится Путин

Андрей Ермак считает, что российский диктатор Владимир Путин опасается давления от президента США Дональда Трампа.

16 июля 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия не останавливается в войне против Украины, поэтому требуется большее международное давление на Москву. По его словам, Украина хочет мира, но не через потерю территорий или капитуляции.

Не только Patriot или ATACMS: у Зеленского назвали, чего боится Путин

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в комментариях NY Post отметил, что Россия продолжает совершать новые атаки по Украине и убивать людей каждый день. По словам Ермака, для остановки РФ нужно реальное давление на Кремль.

"РФ должна почувствовать, что ее путь — это изоляция, санкции, поражение на поле боя. Очень важно, чтобы Президент США Дональд Трамп применил давление на РФ, потому что этого боится путин", — отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул необходимость не только в большем количестве оружия для Украины, но и всеобщего давления на Россию. По его словам, таким образом, можно будет достичь окончания войны без капитуляции Украины и с наказанием для России за ее агрессию и преступления.

"Нам нужен не только Patriot или ATACMS. Нам нужна политическая воля мира давить на РФ. Это война не только за Украину — это война за справедливость и безопасность свободного мира. Украина стремится к миру. Но не миру за счет капитуляции или потери территорий. Справедливый мир возможен только тогда, когда агрессор заплатит", — добавил Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ультиматума Трампа в России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны и назвали ключевое условие.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Трампа после его ультимативных угроз Путину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022/6594
Теги:

Новости

Все новости