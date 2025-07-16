Не только Patriot или ATACMS: у Зеленского назвали, чего боится Путин

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия не останавливается в войне против Украины, поэтому требуется большее международное давление на Москву. По его словам, Украина хочет мира, но не через потерю территорий или капитуляции.
Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак в комментариях NY Post отметил, что Россия продолжает совершать новые атаки по Украине и убивать людей каждый день. По словам Ермака, для остановки РФ нужно реальное давление на Кремль.
Руководитель ОП подчеркнул необходимость не только в большем количестве оружия для Украины, но и всеобщего давления на Россию. По его словам, таким образом, можно будет достичь окончания войны без капитуляции Украины и с наказанием для России за ее агрессию и преступления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ультиматума Трампа в России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны и назвали ключевое условие.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Трампа после его ультимативных угроз Путину.