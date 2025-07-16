Не только Patriot или ATACMS: у Зеленского назвали, чего боится Путин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия не останавливается в войне против Украины, поэтому требуется большее международное давление на Москву. По его словам, Украина хочет мира, но не через потерю территорий или капитуляции.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в комментариях NY Post отметил, что Россия продолжает совершать новые атаки по Украине и убивать людей каждый день. По словам Ермака, для остановки РФ нужно реальное давление на Кремль.

"РФ должна почувствовать, что ее путь — это изоляция, санкции, поражение на поле боя. Очень важно, чтобы Президент США Дональд Трамп применил давление на РФ, потому что этого боится путин", — отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул необходимость не только в большем количестве оружия для Украины, но и всеобщего давления на Россию. По его словам, таким образом, можно будет достичь окончания войны без капитуляции Украины и с наказанием для России за ее агрессию и преступления.

"Нам нужен не только Patriot или ATACMS. Нам нужна политическая воля мира давить на РФ. Это война не только за Украину — это война за справедливость и безопасность свободного мира. Украина стремится к миру. Но не миру за счет капитуляции или потери территорий. Справедливый мир возможен только тогда, когда агрессор заплатит", — добавил Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ультиматума Трампа в России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны и назвали ключевое условие.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Трампа после его ультимативных угроз Путину.