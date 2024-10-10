Не только «Оленья» и «Энгельс»: россия возобновляет работу очередной авиабазы

6 октября мониторинговые каналы зафиксировали активность боевой авиации на еще одной авиабазе россии "Сольцы" в Новгородской области. Сначала сообщалось о пребывании на ней 5-ти Ту-22МЗ, позже было уточнено со спутниковых снимков, что это самолеты Ту-134/154.

Авиабаза "Сольцы"

Единственный 1х Ту-22М3 на авиабазе "Сольцы" находится на территории музея (главное фото).

"Впрочем, даже несмотря на это, есть факт использования авиабазы за достаточно длительный период", — отмечают мониторы.

Напомним, что 19 августа 2023 года после успешной атаки ударными БПЛА был уничтожен 1-й борт Ту-22М3. Другие борта передислоцировали на разные авиабазы для хранения.

После 23 августа рф практически не использовала авиабазу, поэтому появление каких-либо бортов на ней вызывает интересный интерес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты вывели на дежурство ракетный комплекс, способный нести ядерное оружие

Ракетный комплекс стратегического значения "Ярс", способный нести ядерное оружие, был выведен оккупантами на боевое дежурство в Новосибирске. Об этом сообщают в российских пропагандистских СМИ, передает портал "Комментарии".

Враг заявляет, что "Ярс" может поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярса" может полностью уничтожить небольшой город .

Как сообщило Минобороны рф, российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении.