Не только корейцы и китайцы: граждане каких экзотических стран воюют на стороне РФ

Около 10 тысяч военных из Северной Кореи участвовали в боевых действиях против Украины на стороне России, заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Войска КНДР

По его словам, северокорейские военнослужащие находились на территории Курской области, но их вывели на "переформатирование" и доукомплектование.

"10 тысяч, это не 100 тысяч, то есть какая-то пробная часть. Я предполагаю, что, вероятнее всего, их задача была получить опыт ведения боевых действий. А сколько выживет, 3-5 тысяч человек, вернутся назад в Пхеньян поделиться этим опытом со 100 тысячами северокорейских военнослужащих", — сказал Ступак.

По его убеждению, выжившие могут стать инструкторами для подготовки новых военных в КНДР. Однако массового возвращения северокорейских сил в Россию аналитик не ожидает.

"Даже если предположить, что эти люди вернутся, не думаю, что счет уйдет на десятки тысяч. Потому что Северная Корея прекрасно отдает себе отчет: "мы сейчас отправим в Россию, они там будут воевать. А если вдруг враждебные режимы в Южной Корее воспользуются этим моментом и слабостью и попытаются начать боевые действия". Риск? Риск. Есть ли он? Действительно, есть", — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что формально между Северной и Южной Кореей до сих пор продолжается перемирие, а мирное соглашение так и не было заключено. Следовательно, эскалация всегда остается возможной.

Кроме северокорейцев, на стороне РФ воюют и наемники из других стран. По словам Ступака, речь идет о гражданах Венесуэлы, Колумбии, некоторых африканских стран и Индии.

В частности, в прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию настаивал на возвращении индийских граждан, которых РФ завербовала для участия в войне, и потребовал прекратить дальнейшую вербовку.

Однако, как отмечает аналитик, сейчас участие иностранцев не является массовым.

"Речь не идет о целях полков, например, не знаю, венесуэльских или колумбийских. Пока есть одинокие граждане, возможно, несколько десятков человек. Но счет не идет на тысячи или десятки тысяч", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ вербует граждан Китая на войну против Украины.



