Не только корейцы и китайцы: граждане каких экзотических стран воюют на стороне РФ

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Ткачик Олеся
Около 10 тысяч военных из Северной Кореи участвовали в боевых действиях против Украины на стороне России, заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Войска КНДР
По его словам, северокорейские военнослужащие находились на территории Курской области, но их вывели на "переформатирование" и доукомплектование.
По его убеждению, выжившие могут стать инструкторами для подготовки новых военных в КНДР. Однако массового возвращения северокорейских сил в Россию аналитик не ожидает.
Он также напомнил, что формально между Северной и Южной Кореей до сих пор продолжается перемирие, а мирное соглашение так и не было заключено. Следовательно, эскалация всегда остается возможной.
Кроме северокорейцев, на стороне РФ воюют и наемники из других стран. По словам Ступака, речь идет о гражданах Венесуэлы, Колумбии, некоторых африканских стран и Индии.
В частности, в прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию настаивал на возвращении индийских граждан, которых РФ завербовала для участия в войне, и потребовал прекратить дальнейшую вербовку.
Однако, как отмечает аналитик, сейчас участие иностранцев не является массовым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ вербует граждан Китая на войну против Украины.
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