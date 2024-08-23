Не только Киев: стало известно, куда РФ может ударить в праздничные для Украины дни

Накануне и после Дня Независимости следует быть осторожными и внимательно реагировать на воздушные тревоги. Существует высокая вероятность масштабных атак со стороны России, об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В этом контексте он также напомнил, что соответствующую оговорку сделали и Соединенные Штаты, сообщив о вероятной угрозе со стороны России.

Ракетный удар

По мнению Свитана, особую бдительность следует проявлять в пятницу, 23 августа, ведь существует риск атаки российской на Украину. Несмотря на визит в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди, который имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, это не удержит агрессора от возможных ударов, убежден эксперт.

Рассвет считает, что Россия может применить ракетные удары, которые могут поразить не только столицу, но и другие крупные города, аэродромы и инфраструктурные объекты. Враг имеет достаточно крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандеры" и северокорейские KN-23.

Следующие три-четыре дня, вплоть до вторника, следует быть особенно внимательными. Рассвет призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги и обязательно искать укрытие. Он добавил, что обычное пребывание между двумя стенами может не обеспечить достаточную защиту от возможной масштабной атаки, которую россияне могли подготовить.

Светна также напомнил, что бомбардировщики Ту-95 в последние дни активно совершают полеты между аэродромом "Оленья" и аэродромом в Энгельсе, что может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке. Также не следует забывать о подводных носителях крылатых ракет, способных осуществлять залпы из 12 "Калибров", и надводные суда, имеющие до 40 "Калибров". Именно поэтому, подчеркнул Свитан, в ближайшие дни следует быть очень внимательными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России утверждают, что Путин якобы придумал , как наказать Украину за операцию в Курской области.



