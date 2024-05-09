"Не того ждали": у людей, ожидавших россиян прошла эйфория

Люди, которые могли ждать россиян в Авдеевке, столкнулись с настоящим "российским гостеприимством" после оккупации города. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, который отметил, что в городе после оккупации осталось около 700 человек из более 32 тыс., которые здесь жили до начала полномасштабного вторжения.



Авдеевка после оккупации. Фото из открытых источников

Виталий Барабаш в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о ситуации в Авдеевке после оккупации города российскими силами.

"В Авдеевке осталось около 700 человек. Ситуация непростая, продолжаются постоянные проверки. Уже прошла эйфория у большинства оставшихся там людей, которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было безразлично уже говорят, что при Украине было гораздо лучше. Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители"", — говорит начальник Авдеевской МВА.

По его словам, после оккупации Авдеевки некоторые жители занимали оккупантов, однако теперь этих людей выгоняют российские солдаты. Кроме того, в городе усилилась криминальная ситуация.

"В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов. В городе происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод. То есть, большинство людей поняли, что не того ждали", — рассказал Барабаш.

По словам Барабаша, в пропагандистских роликах сегодня снимается лишь несколько человек, к которым нет уважения даже у тех, кто остался в оккупации в Авдеевке.

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