"Не того ждали": у людей, ожидавших россиян прошла эйфория

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Slava Kot
Люди, которые могли ждать россиян в Авдеевке, столкнулись с настоящим "российским гостеприимством" после оккупации города. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, который отметил, что в городе после оккупации осталось около 700 человек из более 32 тыс., которые здесь жили до начала полномасштабного вторжения.
Авдеевка после оккупации. Фото из открытых источников
Виталий Барабаш в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о ситуации в Авдеевке после оккупации города российскими силами.
По его словам, после оккупации Авдеевки некоторые жители занимали оккупантов, однако теперь этих людей выгоняют российские солдаты. Кроме того, в городе усилилась криминальная ситуация.
По словам Барабаша, в пропагандистских роликах сегодня снимается лишь несколько человек, к которым нет уважения даже у тех, кто остался в оккупации в Авдеевке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты начали активное перемещение техники в Мариуполе. Партизаны рассказали, чего боится враг.
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Ігор
сегодня, 14:04
То кажіть це чиновникам суддям попам депутатам мерам держпенсіонерам і іншим хто ждуть. Вся їх поведінка каже про те що вони думають інакше. Тому вони і далі крадуть, навіть гугняво обіцяний аналог лінії Суровкіна і перетворюють її у стіну Яценюка.