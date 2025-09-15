"Не стоит себя обманывать, инвестор не придет": когда начнется настоящее восстановление Украины

На международных площадках обсуждается вопрос восстановления Украины. Однако инвесторы могут и не заинтересоваться Украиной из-за неблагоприятной ситуации в самой стране.

Украина. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Анна Скороход рассказала о результатах форума в Вашингтоне и пояснила, что нужно для реального восстановления Украины. По ее словам, разговоры о восстановлении Украины уже звучат как разговоры о будущем без войны.

"Но не стоит себя обманывать: инвестор не придет туда, где царит хаос, коррупция и где правила меняются от настроения чиновника. Бизнес нуждается в прозрачности и стабильности, а общество — гарантии безопасности", — подчеркнула она.

По словам народного депутата, настоящее восстановление Украины начнется только тогда, когда надежная система защиты заменит риски, а не откатные схемы.

"Именно мир открывает двери не только для инвестиций, но и для рабочих мест, экономического роста и достойной жизни людей. Наша задача – доказать, что Украина станет пространством развития, а не дерибана. И этот день мы обязаны приблизить", – убеждена Скороход.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские власти признают, что средств катастрофически не хватает. В Раде отмечают, что до конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 млрд грн, при этом некоторые расходы из госбюджета называют необдуманными.

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что недавно парламент перераспределил 40 млрд грн государственного бюджета по законопроекту с "громким" названием. Однако, по ее словам, именно эти ресурсы можно было бы перенаправить на сектор обороны, которому критически не хватает средств.



