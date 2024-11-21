Не стоит полагаться на США: в ВСУ озвучили рецепт победы

Чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ продолжают удерживать оборону. Фото из открытых источников

"Многие люди очень надеются, что США смогут повлиять на ход войны в Украине. А вот большинство военных надеются на то, что у нас будут приняты свои внутренние решения, необходимые для перемен. Только военные не могут и воевать, и заниматься всеми вопросами одновременно. Если люди хотят скорейшего завершения войны, нужно быть более активными как общество и более активно включаться в важные процессы. Речь идет не только о непосредственном участии в боевых действиях и поддержке армии. Но и о борьбе с коррупцией, мониторинге общественно важных вопросов, вовлечении и внутреннем мобилизационном состоянии каждого", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию – вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.