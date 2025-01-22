Не сто дней: Ветеран армии США сказал, когда может завершиться война в Украине

Президенту США Дональду Трампу может не удалось убедить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну в Украине. Как отметил в эфире 24 канала ветеран армии США Райан МакБет дело в том, что для российского диктатора прекращение боевых действий несет больше негативных последствий, чем выгод.

Война в Украине

При этом МакБет отметил, что российская экономика испытывает серьезные трудности, в значительной степени из-за влияния западных санкций. Одной из ключевых проблем есть нехватка вагонов, поскольку многие из них были изготовлены на Западе, а их производство зависит от западных станков. Однако у России нет собственной станкостроительной промышленности, а Китай не может обеспечить необходимую продукцию.

По его информации, оккупанты в течение трех лет непрерывно используют ранее приобретенные станки. Поэтому Кремль вынужден выбирать: использовать их для производства деталей нефтяных платформ, вооружения или колес для вагонов.

При этом МакБет предположил, если Россия не сможет производить запчасти для нефтяных платформ, это избавит ее от экспорта нефти в Китай и Индию, что, в свою очередь, исключит возможность финансирования армии. Кроме того, ограниченные возможности производства вооружений и транспортировки военной техники окажут негативное влияние на способность России продолжать войну.

"Поэтому я вижу точку, где санкции в известном смысле работают. Возможно, Россия никогда полностью не исчерпает возможности производить оружие, детали для нефтяных вышек и железнодорожных вагонов, но всего этого будет гораздо меньше", — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что со временем Россия будет вынуждена вести боевые действия с меньшим количеством техники и боеприпасов. В такой ситуации Украина получит преимущество, а Дональд Трамп сможет предоставить всю необходимую помощь для поддержки обороны.

Более того, Макбет убежден, что Трамп не сможет заставить Путина прекратить войну, но может способствовать значительному ослаблению позиций России на фронте, обеспечив Украину необходимым вооружением.

"Война может завершиться в 2026 – 2027 году из-за того, что у России не будет возможности прокормить все свои войска и обеспечить их всей необходимой техникой", — добавил ветеран армии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый госсекретарь США Рубио сообщил, что для прекращения войны стороны должны пойти на компромиссы.



