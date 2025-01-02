Не США: кто оказал больше всего финансовой помощи в бюджет Украины

Министерство финансов обнародовало итоги финансирования общего фонда государственного бюджета от международных партнеров для Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Больше всего денег Украине предоставили Европейский Союз, США и Международный валютный фонд (МВФ).

Объем финансирования Украины от международных партнеров

Согласно данным Минфина, лидером финансовой помощи в бюджет Украины стал Европейский Союз, который с начала полномасштабного вторжения передал 44,78 млрд долларов. На втором месте оказались Соединенные Штаты – 31,23 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает МВФ – 12,44 млрд долларов. В целом с 2022 года Украина получила в бюджет пособие на сумму в 115,2 млрд долларов.

Объем финансирования от международных партнеров в 2022-2024 годах:

— ЕС – 44,78

— США – 31,24

— МВФ – 12,44

— Япония – 8,52

— Канада – 5,4

— Всемирный банк – 5,2

— Великобритания – 3,03

— Германия – 1,6

Также министерство финансов обнародовало итоги финансирования общего фонда государственного бюджета за 2024 год. В общей сложности от международных партнеров было получено 41,7 млрд долларов в прошлом году.

— ЕС – 17,29

— США – 8,31

— МВФ – 5,27

— Япония – 4,31

— Всемирный банк – 3,24

— Канада – 1,76

— Великобритания – 0,99

Отметим, что финансирование от США было полностью со грантов в 2024 году. Также гранты частично выдавали Япония, ЕС и Норвегия. В то время как средства от ЕС, Канады, Великобритании и международных организаций были предоставлены в кредит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров в течение 2024 года.

Также "Комментарии" писали, что Блинкен рассказал, сколько денег собрали партнеры на восстановление энергетики Украины.