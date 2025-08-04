Не США и не Китай: что на самом деле заставит Путина остановиться в войне

Единственный вариант, когда российский диктатор Путин окончательно поймет, что его авантюра провалилась – это создание на линии фронта реальной "мертвой зоны", чтобы ни один штурмовик, ни один образец бронетехники или другого транспортного средства не мог пересечь ее без гарантии уничтожения. Чтобы даже вражеские беспилотники ее не перелетали. То есть, чтобы был вариант, что в России платят контрактникам безумные деньги, а никто не уходит, потому что Украина – это гарантированная смерть. Мобилизацию проводят, а все разбегаются, потому что смерть неизбежна. Направляют на передок осужденных – все гибнут. Вот тогда агрессия россии действительно остановится. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, для того чтобы план Украины реализовался – нужно создавать "армию дронов", но не такую, какой дерзко гордится наша власть в публичных выступлениях, а настоящую. Сейчас ни один украинский дрон, что ближнего радиуса, дальнобойный, не имеет никакого искусственного интеллекта, а упоминания о нем – очередная профанация от дилетантов. В лучшем случае речь идет о примитивной программе распознавания целей. А нам нужны дроны, полностью автономные.

"Да, враг продолжит терроризировать Украину воздушными ударами, в первую очередь, шахедами, производство которых он постоянно наращивает. Он будет пытаться сделать нашу землю непригодной для жизни. Для противодействия этому давно нужно было создавать современную ПВО, в которой широко разрекламированные дроны-перехватчики действуют не только как вспомогательное средство, но и то только в том случае, если они начнут работать без операторов. А основу ПВО должны создавать гармонично-ракетные комплексы", – отметил эксперт.

Александр Кочетков замечает, что также нужно развивать наши дальнобойные дроны, но на основании системного научного подхода, где главным является эффективность выполнения задачи, а не массовость запущенных в никуда очень дорогих беспилотных бомбардировщиков.

"У кого-то в нашей военно-промышленной сфере есть такая или подобная задача по созданию "мертвой зоны" на фронте, противовоздушного пушечно-ракетного купола над Украиной и беспилотной дальней бомбардировочной авиации? У нас нет даже научно-технического центра с грамотными специалистами, который анализирует все случаи применения беспилотников и противодействия им. А это именно то, с чего должна начинаться системная работа. Иначе мы будем постоянно реагировать на то, что уже прилетело нам на головы", – констатировал аналитик.

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