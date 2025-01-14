Не способ решения вопроса: в Верховной Раде высказались о мобилизации 18-летних

На сегодняшний день в Украине нет законодательных инициатив по изменениям в возрастных ограничениях мобилизации. Об этом заявил член парламентского комитета по национальной безопасности Александр Федиенко в интервью "Радио Свобода".

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

Он считает, что даже если мобилизовать 18-летних, это не изменит ситуацию на фронте.

Федиенко также отметил, что западные партнеры, призывающие Украину снизить возрастной порог для мобилизации, должны помнить об обещаниях по поставкам оружия. По его словам, Украина не может отправить на поле боя подготовленные подразделения без необходимого вооружения.

"Это может быть часть политического давления для того, чтобы взорвать доверие к действующей власти, парламенту и президенту", — добавил нардеп.

Также Федиенко воздерживается от оценок по администрации избранного президента США Дональда Трампа до его вступления в должность, в частности, в контексте возможных изменений в военной помощи Украине в случае отказа от снижения возраста мобилизации.

По его мнению, мобилизация 18-летних не решит проблем с ресурсами для армии.

"Единственное, что может помочь — это укрепление нашей армии из-за поставок оружия, что позволит не только сдержать врага, но и провести контрнаступление", — подытожил Федиенко.

Ранее сообщалось, что советник избранного президента США по национальной безопасности Майк Волц также выступал за снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине, считая, что это поможет стабилизировать ситуацию на фронте. В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко считает, что это вряд ли даст положительный результат.

"Даже если мобилизовать 100 тысяч человек, это требует большого количества техники, а откуда ее брать, когда от США мы получили только 31 танк М1A1?" — спрашивает он.

Портал "Комментарии" писал, что 7 января 2025 года группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова на улице Малоголосковская обнаружила гражданина Украины, нарушившего правила ведения военного учета и подлежащего мобилизации.