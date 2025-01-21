Подготовка Сил обороны Украины за границей не отвечает требованиям современной войны, считает военный эксперт Михаил Жирохов. В эфире "Радио NV" он отметил, что у Европы, которая не участвовала в боевых действиях в течение последних 30 лет, нет соответствующего опыта для обучения украинских военных.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

"Европейские страны, в частности Франция и другие, могут похвастаться лишь опытом миротворческих операций в Африке, что мало соотносится с условиями современных боевых действий. Поэтому массовые отправки украинских военных в Германию, Литву, Польшу или Францию – это бесполезная трата ресурсов, не дающая реальных результатов", – отметил Жирохов.

Он также добавил, что значительно эффективнее миссии Великобритании и Канады, которые направляют инструкторов непосредственно на место боевых действий и обучают украинских военных работать с современной западной техникой.

"Мы не нуждаемся в тактических тренировках по стандартам, не соответствующим условиям современной войны. Наша военная наука должна работать на месте, и только тогда это даст реальный результат. Однако для западных союзников это выгодно, поскольку средства остаются в их странах, в частности, в Германии. Однако боевая эффективность таких учений минимальна. Я общался со многими военными, вернувшимися по таким тренировкам. делался на физической подготовке, а боевые навыки были ограничены двумя выездами на полигон.

Напомним, что недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о планах продлить срок подготовки мобилизованных до двух месяцев, чтобы повысить эффективность подготовки и сохранить жизнь военных.

Портал "Комментарии" уже писал, что на временно оккупированных территориях Украины российские войска совместно с местными коллаборантами организуют специализированные учебные классы , где украинских подростков учат производить дроны. Эти дроны, по планам захватчиков, будут использоваться для нужд армии РФ, в частности, для ведения боевых действий против Украины.