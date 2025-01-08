Наибольшее количество штурмовых действий российские захватчики совершают в Курской области, несмотря на высокую интенсивность боев на Покровском и других направлениях.

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

Как посчитал военный паблик Deep State, анализируя данные Генерального штаба ВСУ, 43% всех атак армии РФ в течение 6 января 2025 года состоялись на Курщине.

За соответствующие сутки противник провел 218 штурмовых действий. При этом 94 атаки враг совершил в Курской области. В то же время на Кураховском и Покровском направлениях россияне атаковали 77 раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов , а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.

