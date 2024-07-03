Не Путин: президент Финляндии назвал человека, который может прекратить войну в Украине одним звонком

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Зависимость России от Китая дошла до такой степени, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну РФ против Украины "одним телефонным звонком". Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Bloomberg.
Александр Стубб. Фото: из открытых источников
При этом президент убежден, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.
Александр Стубб отметил, Китаю необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая.
Он высказал свое несогласие с предложением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь против российских оккупантов, пытающихся захватить украинские территории, и начать переговоры с кровавым диктатором Владимиром Путиным.
Он призвал Европу усилить поддержку Украины, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал. По словам Стубба, Украине нужна как материальная помощь, в том числе финансовая, так и политическая поддержка, включая укрепление пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.
Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", объединив заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу, сказал он. В дополнение к государственному финансированию Стубб призвал Европейский инвестиционный банк, вице-президентом которого он ранее был, выйти за рамки своих красных линий и начать проявлять более "бычью" позицию в финансировании военной промышленности.
Читайте также на портале "Комментарии" — Си снова встретится с Путиным: почему глава КНР прилетел в Казахстан.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!