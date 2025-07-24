Не пустили с собакой в укрытие: что делать

Если во время воздушной тревоги или обстрела вас с собакой не пускают в укрытие, вы имеете право вызвать полицию и фиксировать это на видео, как нарушение. Об этом сообщила руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк в эфире "Киевского времени".

Не пустили с собакой до укрытия: что делать

Она напомнила, что согласно обновленным правилам животным любого размера разрешено находиться в укрытиях вместе с владельцами.

По закону, в случае тревоги владельцы имеют право находиться с животными в укрытиях, при условии, что они позаботились о безопасных условиях для себя, животных и оцепления.

"Надо держать их подальше от людей, брать для них пеленки, воду и так далее, соблюдать правила, однако никто не должен отказать вам в укрытии", – подчеркнула Ольга Чевганюк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате удара российской террористической армии управляемыми авиабомбами по Харькову количество пострадавших возросло до более 20 человек. Среди них – 10-летняя девочка.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.

"Медики оказывают всю необходимую помощь, спасательная операция продолжается", — подчеркнул руководитель Харьковской области. Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. Попадание зафиксировано по швейному предприятию и рядом с жилым домом.

"Предварительно — 22 пострадавших", — добавил мэр. Отметим, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Первая бомба ударила вблизи жилой застройки в Шевченковском районе города. Вторая бомба попала в гражданское предприятие.