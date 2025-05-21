Не позднее конца года: названа область Украины, которую точно может оккупировать Россия

Российская армия в нынешних условиях способна полностью оккупировать только Луганскую область до конца текущего года. Там у войск страны-агрессора сохраняются реальные шансы достичь административных границ региона, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, в трех других направлениях — Донецкой, Херсонской и Запорожье — Россия полностью исчерпала наступательный потенциал. До конца 2025 года, уверен эксперт, враг не сможет полностью захватить ни одну из этих областей.

"У россиян нет никаких шансов получить контроль над этими территориями в ближайшие полтора года", — подчеркнул Коваленко.

Он уточнил, что на Луганском направлении российские войска уже почти достигли целей: под контролем Украины осталась лишь часть территории вблизи Белогоровки и на оси Лиман – Купянск. Именно эти районы сейчас являются главными направлениями атаки.

В то же время, ситуация на Донбассе остается сложной. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили об ограниченном продвижении армии РФ в районах Временного Яра и Торецкая.

На северном направлении – вблизи Харьковщины – украинское командование фиксирует усиленное скопление вражеских войск вблизи госграницы. По словам начальника штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрея Помагайбуса, российские подразделения могут готовиться к новой волне наступления.

Также представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что Кремль не покидает планы расширения оккупации. Одним из ключевых направлений остается попытка создания угрозы Константиновке, которая является важной стратегической точкой на востоке страны.

Как уже писали "Комментарии", российские войска летом могут активизировать наступательные действия, главной целью которых является прорыв в стратегически важные города: Константиновка, Северск, Купянская, Боровая, а также попытка охвата Покровска с последующим переходом к боям в городских условиях. Об этом заявил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.