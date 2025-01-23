Не под залог, а в окопы: Безуглая требует жесткого наказания для генералов

Украинских генералов, проваливших поставленные перед ними задачи, необходимо отправить в окопы нести службу с солдатами, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

Безуглая раскритиковала генералов. Фото из открытых источников

Как известно, 21 и 22 января суд избрал меры пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и экс-командиру 125-й отдельной бригады ТРО, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Генералов подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году.

Арест генералов прокомментировала народный депутат Марьяна Безуглая.

"Вообще считаю, что Галушкин и Горбенко не просто не имеют права выходить под какой-либо залог, но и должны быть лишены званий и отправлены солдатами в те условия, куда они отправляли своих подчиненных. То же касается и ряда других военных руководителей, в частности, по вопросам подготовки к обороне и организации обороны. Например, Содоль – Мариуполь, Луценко – Селидово", — написала Марьяна Безуглая.

Она добавила, что понижение даже одного генерала до солдата заставит задуматься других командиров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — рассказал он.