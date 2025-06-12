Не отказывается от переговоров, но продолжает атаковать Украину: что дает Путину и почему он так делает

Президенту России Владимиру Путину выгодно создавать видимость участия в мирных переговорах, при этом не прекращая военных действий против Украины. Такие "переговоры" используются как инструмент для демонстрации, что Киеву вроде бы не нужна военная помощь.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кремль пытается воспользоваться ситуацией и захватить как можно больше украинских территорий. Об этом в эфире телеканала Espreso рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Он напомнил, что во время одной из инициатив Украина предложила 30-дневное перемирие, причем в конце согласилась даже на его проведение без предварительных условий и гарантий безопасности. Однако, по словам эксперта, Россия лишь притворялась, что участвует в обсуждении – на что уже обращали внимание серьезные аналитики.

"Лучше всего для Путина имитировать переговоры и атаковать Украину максимально. Сейчас такое время. Почему? Потому что имитируя переговоры, он создает иллюзию, что зачем поставлять вооружение, зачем сейчас Украине усиливать помощь. А он в это время уходит в наступление, забирая больше. Хочет все, что можно забрать на суше, ну и повышая ставки в условиях, когда он еще это может делать", – пояснил дипломат.

Валерий Чалый добавил, что ресурсы России тоже не безграничны. Их наличие и способность поддерживать войну зависит от событий на фронте, играющих в нынешних условиях в пользу Дональда Трампа. По словам экспосла, действующий президент США предпочитает затягивать процесс и не принимать решительные меры, ожидая, пока Москва не изменит свою позицию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин смеется над мирными усилиями Трампа. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что недавние массированные обстрелы Украины со стороны РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин фактически издевается над мирными инициативами Дональда Трампа.