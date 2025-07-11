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Недилько Ксения
Российские наступательные операции в Украине снова набрали обороты в продолжающейся уже четвертый год войне. В прошлом месяце кремлевские войска вошли в Сумскую область на граничащем с Россией северо-востоке Украины, пытаясь создать буферную зону. Они добились незначительного прогресса в частично оккупированной Донецкой области на востоке и в южной Запорожской области. Российская армия также пытается пересечь границы в центральную Днепропетровскую область рядом с Донетчиной.
«Не остановим – дойдут до Днепра»: военный ответил Буданову на комментарий о планах России
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg News отметил, что у России есть план по продвижению вглубь Днепропетровщины.
Военные эту информацию комментируют несколько скептически, отмечая, что планы россиян зависят только от Сил обороны Украины.
"Где остановим – там и остановятся, не остановим – дойдут до Днепра.
Более трех лет полномасштабной, а люди до сих пор верят в какие-то планы.
Нет никаких планов. Есть пехота, БК и дроны", – отмечает военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года.