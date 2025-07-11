Российские наступательные операции в Украине снова набрали обороты в продолжающейся уже четвертый год войне. В прошлом месяце кремлевские войска вошли в Сумскую область на граничащем с Россией северо-востоке Украины, пытаясь создать буферную зону. Они добились незначительного прогресса в частично оккупированной Донецкой области на востоке и в южной Запорожской области. Российская армия также пытается пересечь границы в центральную Днепропетровскую область рядом с Донетчиной.

«Не остановим – дойдут до Днепра»: военный ответил Буданову на комментарий о планах России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg News отметил, что у России есть план по продвижению вглубь Днепропетровщины.

"Увлечение Россией всей Донецкой области до конца года нереально", – сказал Буданов. Российские войска "имеют политическую цель заявить о том, что они вошли" в Днепропетровскую область и имеют задачу создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров (6,2 мили), сказал он.

Военные эту информацию комментируют несколько скептически, отмечая, что планы россиян зависят только от Сил обороны Украины.

"Где остановим – там и остановятся, не остановим – дойдут до Днепра. Более трех лет полномасштабной, а люди до сих пор верят в какие-то планы. Нет никаких планов. Есть пехота, БК и дроны", – отмечает военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года.