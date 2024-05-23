Не один миллион. Стало известно, сколько государство заплатило за "Резерв+"

Приложение для военнообязанных "Резерв+" разрабатывалось за донорские средства. Разработчикам за работу заплатили 3,4 млн грн (86 тыс. долл), рассказала замглавы Минобороны Екатерина Черногоренко.

"Резерв+" разрабатывали за донорские средства. Фото из открытых источников

"Нельзя сказать, что мы здесь на чем-то сэкономили. Стоимость одного часа работы разработчика может сильно отличаться. Применение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что с наращиванием функционала стоимость приложения вырастет", – рассказала Екатерина Черногоренко.

Заместитель министра обороны рассказала, что над приложением "Резерв+" работало несколько команд, в том числе команды Минобороны и МВД.

"Это большой объем работы по синхронизации с реестрами и готовности "Оберега" выдерживать нагрузку. Многое сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД. Сейчас ответ из реестра "Оберег" в приложении занимает несколько секунд. Добиться такого результата для нас был огромный вызов", – добавила чиновница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.