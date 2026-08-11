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«Не очередной пиар»: эксперт поставил Зеленскому ультиматум из-за ракетного террора РФ

Политолог Виталий Бала призвал Украину ускорить собственное ракетное производство, усилить противоракетную оборону и не превращать перспективные военные проекты в очередную пиар-кампанию

11 августа 2026, 18:50
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Клименко Елена

В Украине снова обострилась дискуссия о дефиците средств противодействия баллистическим ракетам РФ. На фоне новых ударов по украинским городам вопрос собственного ракетного производства и усиление ПВО становится все более острым. Политолог, директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала отмечает: зависимость от западных поставок не может быть долгосрочной стратегией.

«Не очередной пиар»: эксперт поставил Зеленскому ультиматум из-за ракетного террора РФ

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина должна не только просить партнеров о дополнительных ракетах, но и создавать собственные системы, способные сдерживать Россию.

"Без реальных своих ракет, а не очередного пиара мы постоянно будем подсчитывать ракетные удары", — заявлял Бала.

Эксперт убежден, что Украине необходимо развивать свои ракетные программы и доводить перспективные разработки до серийного производства. Он также обращал внимание на проект ЗРК "Кильчень", который, по его словам, мог стать важным элементом украинской противоракетной обороны.

"В 2021 году у нас уже был разработан проект ЗРК "Кильчень", то есть уже тогда можно было запускать серийное производство", — отмечал Бала.

Отдельно политолог критикует ситуацию вокруг новых ракетных проектов. Он считает, что государство должно четко показать, какие именно вооружения создаются, в каких количествах и когда они будут поставлены войскам.

По мнению Балы, Украина должна использовать не только оборонительный, но и сдерживающий потенциал.

"Нам самим нужно приложить немало усилий", — заявлял он, отмечая необходимость развития собственных ракетных способностей.

В то же время Бала предостерегает от превращения ракетных программ в очередную пиар-кампанию. По его словам, главным критерием должно быть не количество презентаций, а реальное наличие ракет и систем ПВО в войсках.

"Я хочу, чтобы все поняли: для меня важно, чтобы это не превращалось в очередной фейк и пиар", — подчеркивал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина расширяет возможности для поражения стратегических объектов в глубоком тылу России. Под ударом оказываются не только нефтеперерабатывающие заводы, но и газотранспортная и газоперерабатывающая инфраструктура. Военный эксперт Иван Тимочко считает, что такая тенденция может создать для РФ дополнительные проблемы в преддверии зимы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YWPfSOzBbQ8&t=3s
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