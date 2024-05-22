Не научили ни Бахмут, ни Авдеевка: какую проблему игнорируют украинские власти

По мнению экономиста Павла Вернивского, война с Россией экзистенциальная. То есть, подчеркивает он, война за существование государства.

Война в Украине

"И главной угрозой этой войны является не столько размер экономики противника и его человеческих ресурсов, как его готовность идти до конца, не считаясь с потерями, чтобы выполнить эту задачу",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, последний раз такая решимость идти до конца была у кровожадного режима Советского союза, и то лишь в период экзистенциальной угрозы для своего существования. В период же захватнических войн этот кровожадный режим был менее решительным, чем Россия сейчас, добавил эксперт.

При этом Вернивский считает, что главной внутренней проблемой Украины является не столько мобилизация, как неспособность страны самостоятельно обеспечивать свои минимальные потребности в оружии и боеприпасах, чтобы вести оборону.

"А это, в свою очередь, приводит к росту человеческих потерь, в той же обороне. Демотивация личного состава в армии. Невозможность наносить врагу такие критические для него потери. Невозможность демотивации и сдерживания врага. Потери территорий",

– подчеркнул Вернивский.

При этом эксперт считает, что власти и элита продолжают довольно легкомысленно относиться к этой угрозе.

"Имею в виду, что даже в период столь большой угрозы наша власть расконцентрирует усилия, финансовые, человеческие, материальные ресурсы на второстепенные вещи, никак не приближающие нашу победу. Плюс дополнительно неспособна решить вопрос наращивания производства даже самого простого оружия, такого как снаряды или минометные мины",

– заявил эксперт.

По его словам, парадокс этой неспособности не в том, что у нас ничего нет для этого наращивания, а в неэффективности использования имеющихся ресурсов.

"И казалось бы. Некоторые критические события, такие как потеря Бахмута, Авдеевки, задержки поставок западного оружия, должны были чему-то научить. Но нет. Грабли ничему не учат",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина очень зависит от поставок западного вооружения. При этом она просит, чтобы ей разрешили использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Однако администрация Байдена категорически против этого.