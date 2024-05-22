Не научили ни Бахмут, ни Авдеевка: какую проблему игнорируют украинские власти

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Ткачик Олеся
По мнению экономиста Павла Вернивского, война с Россией экзистенциальная. То есть, подчеркивает он, война за существование государства.
Война в Украине
По его словам, последний раз такая решимость идти до конца была у кровожадного режима Советского союза, и то лишь в период экзистенциальной угрозы для своего существования. В период же захватнических войн этот кровожадный режим был менее решительным, чем Россия сейчас, добавил эксперт.
При этом Вернивский считает, что главной внутренней проблемой Украины является не столько мобилизация, как неспособность страны самостоятельно обеспечивать свои минимальные потребности в оружии и боеприпасах, чтобы вести оборону.
При этом эксперт считает, что власти и элита продолжают довольно легкомысленно относиться к этой угрозе.
По его словам, парадокс этой неспособности не в том, что у нас ничего нет для этого наращивания, а в неэффективности использования имеющихся ресурсов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина очень зависит от поставок западного вооружения. При этом она просит, чтобы ей разрешили использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Однако администрация Байдена категорически против этого.
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