Не НАТО и вовсе не Крым: названа настоящая причина приказов Путина убивать мирных украинцев

Ракетная атака России по жилому дому в Киеве стала очередным доказательством того, что Кремль не заинтересован в мире. Это нападение также должно стать сигналом для бывшего президента США Дональда Трампа о том, что его подход к урегулированию войны в Украине не работает.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

В статье The Wall Street Journal (WSJ) подчеркивается, что эта жестокая атака окончательно снимает иллюзии по поводу настоящих мотивов Путина. Издание акцентирует внимание на том, что вторжение России не было спровоцировано намерениями Украины вступить в НАТО, аннексией Крыма или якобы игнорированием "законных" интересов России. На самом деле, цель Путина — уничтожить украинскую государственность и лишить ее независимости, подчинив своим имперским амбициям.

"Это — базовый факт, из которого должны исходить все серьезные попытки переговоров с Кремлем", — подчеркивает WSJ.

В ответ на обстрел Трамп написал в своей социальной сети короткое обращение к Путину: "Владимир, ОСТАНИСЬ!". Но, как отмечают журналисты, простые слова не будут иметь никакого эффекта, если за ними не последует решительных действий и реальных последствий для агрессора.

Кроме того, издание упомянуло заявление сенатора Марко Рубио, пытавшегося определить "сбалансированную" позицию, учитывая как украинскую, так и российскую точки зрения. По мнению WSJ, это и есть стратегическая ошибка команды Трампа: стремление понять агрессора, вместо того чтобы остановить его.

Журналисты цитируют историка Корейской войны Т. Р. Ференбаха, говорившего: "Нельзя вести переговоры с тигром, пытаясь понять, почему он голоден." WSJ отмечает: если Трамп не хочет, чтобы его политическое наследие заключалось в фактическом "подарке" Украины Путину, он должен кардинально пересмотреть свой подход.

"Пока есть шанс начать относиться к Кремлю как к хищнику, который не слышит призывов и продолжает убивать гражданских, запуская ракеты по украинским городам", — подытожило американское издание.

Как уже писали "Комментарии", после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное сообщение в своей социальной сети Truth Social. В нем он заявил, что не видит никакого оправдания действиям кремлевского диктатора Владимира Путина, который в последние дни выпускает ракеты по мирным городам и населенным пунктам Украины.