Не надо: Лукашенко пригрозил "соперникам" Третьей мировой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с очередной угрозой возможного нападения на его страну. Как сообщает агентство Belta, Лукашенко заявил, что любое нападение на Беларусь приведет к началу Третьей мировой войны.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Хочу предупредить наших оппонентов и соперников. И тех, кто еще этого не понял. Не стоит даже пробовать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война", — подчеркнул Лукашенко в своем заявлении.

Такая риторика со стороны белорусского лидера есть продолжение его агрессивных заявлений и попытка укрепить свои позиции в условиях международной изоляции и поддержки военной агрессии России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко рассказал, какие территории Беларуси и Украины хочет получить Польша . Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не ведет агрессивную политику против соседней Польши, ей не нужна война с этой страной.

Он заявил, что Беларусь готова прямо сейчас нормализовать отношения с Польшей. При этом он добавил, что хочет, чтобы в Польше было тихо и спокойно.

По его словам, якобы Польшу пытаются сделать "марионеткой" Соединенных Штатов Америки. При этом он не понимает, зачем Варшаве тратить 5% ВВП и миллиарды долларов на закупку оружия.

При этом он добавил, что якобы покорить Беларусь невозможно, ведь у него много друзей.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко признался, благодаря которым странам Беларусь обходит санкции. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и другими странами Беларусь смогла минимизировать эффект от санкций Запада, наложенных на страну из-за ее соучастия во вторжении в Украину.





