Не надо доводить до второй Азовстали: что происходит в Курахово

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Ткачик Олеся
Курахово, скорее всего, будет потеряно быстрее, чем ожидалось, говорит военкор Богдан Мирошников.
Курахово
Конечно, говорит он есть вариант закрепиться на территории ТЭС, но это при условии, если украинские военные будут держать Старые Терны.
При этом он уверен, что ситуацию еще можно спасти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Кураховском направлении, так же, как и на Времеевском ситуация продолжает ухудшаться, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его информации, западнее Селидово ВСУ не могут сдержать наступление оккупантов. Также продолжается продвижение противника в районе Великой Новоселки. Как подчеркнул эксперт, склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии. Впрочем, как добавил эксперт, эта тактика почему-то всегда становится откровением для украинского командования. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вовсе не прикрытыми флангами.
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