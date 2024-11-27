Не надо доводить до второй Азовстали: что происходит в Курахово

Курахово, скорее всего, будет потеряно быстрее, чем ожидалось, говорит военкор Богдан Мирошников.

Курахово

"Сейчас практически 60% территории города оккупировано. Продолжаются бои за многоэтажки в центре города. Слишком быстро мы потеряли частный сектор. Слишком неожиданным (surprise) был прорыв на Дальнее", – отметил Мирошников.

Конечно, говорит он есть вариант закрепиться на территории ТЭС, но это при условии, если украинские военные будут держать Старые Терны.

"В противном случае – до второй Азовстали точно не нужно доводить", – говорит Мирошников.

При этом он уверен, что ситуацию еще можно спасти.

"В том контексте, чтобы не потерять последний ключевой узел обороны на флангах Покровска слишком быстро", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Кураховском направлении, так же, как и на Времеевском ситуация продолжает ухудшаться, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его информации, западнее Селидово ВСУ не могут сдержать наступление оккупантов. Также продолжается продвижение противника в районе Великой Новоселки. Как подчеркнул эксперт, склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии. Впрочем, как добавил эксперт, эта тактика почему-то всегда становится откровением для украинского командования. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вовсе не прикрытыми флангами.



