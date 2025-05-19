Не летом: Стало известно, когда Украина и РФ заключат реальный мир

Россия согласится на мирные переговоры только тогда, когда будет вынуждена это сделать по причине невозможности продолжать войну, считает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его мнению, сегодня Россия еще не находится в такой ситуации ни с экономической, ни с мобилизационной точки зрения, поэтому оккупанты могут быть готовы к реальным переговорам не ранее осени.

Мир с Россией

При этом Андрющенко подчеркнул, что у россиян уже наблюдается нехватка бронетехники, но они продолжают отправлять людей на фронт даже на мотоциклах и баге. Хотя набор в армию несколько снизился, в России еще остается человеческий ресурс, поскольку публичная мобилизация, как в Украине, не объявлена.

Эксперт обратил внимание на то, что с апреля Москва откровенно готовится к масштабному летнему наступлению, о чем прямо заявляли в Кремле. Несмотря на то, что в Украине эта информация не получила широкой огласки, для России и ее исторических аналогий это должно стать "курской дугой" – решающим моментом в войне. Именно поэтому Путин планирует масштабную наступательную операцию, рассчитывая на скорый прорыв украинского фронта и снижение обороноспособности Украины на фоне ограниченной поддержки со стороны США.

Таким образом, говорит Андрющенко, по мнению Путина, Украина будет вынуждена согласиться на капитуляцию – по сценарию Стамбульских переговоров или даже похуже. Это и объясняет, почему Россия пока не готова к прекращению войны или перемирия.

По прогнозам Андрющенко, возможность мирных переговоров может появиться после завершения летней наступательной кампании – ориентировочно осенью. До этого времени россияне могут столкнуться с истощением мобилизационного резерва и сложностями с набором новых солдат даже за значительные деньги, что может подтолкнуть Путина к объявлению открытой мобилизации. Также существенно уменьшится количество техники, что потребует паузы для восстановления ресурсов.

Будут расти и экономические трудности, прогнозирует эксперт, в частности, российская экономика рискует оказаться на грани коллапса. Если Украина осуществит мощный контрудар, этот сценарий может наступить еще летом, хотя такое развитие событий пока маловероятно.

Андрющенко предполагает, что осознание необходимости прекратить войну может прийти в Москву осенью, а желание договариваться – ближе к зиме. Реальный мир может оказаться возможным весной 2026 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли РФ вести войну против Украины 21 год.



