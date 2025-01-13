Не из Северной, а из Южной: что придумывают россияне о пленных корейцах

Пропагандистские ресурсы распространяют сообщения, где либо называют пленных россиянами из республики тыва, либо пытаются доказать, что это корейцы из Южной Кореи, а не Северной. Или вообще называют видео с допросом пленных постановкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Пленный солдат КНДР

В то же время в России распространяют тезис, что "вероятное участие войск КНДР в войне законно, ведь соответствует договору о стратегическом партнерстве".

" Несмотря на очевидность участия военных КНДР в войне на стороне России, в кремле формально этого не признают. Но делают это так, чтобы российские граждане понимали, что воюют именно КНДРовцы. Таким образом, кремль пытается продать россиянам военный союз с КНДР как "большой геополитический успех путина", и одновременно успокоить население, которое боится мобилизации ", – пишут в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, кого действительно взяли в плен ВСУ в Курской области. Известный журналист Роман Бочкала нашел и опубликовал информацию о втором плененном солдате КНДР у себя в Фейсбуке.

Ли Чен Нам – 30.11.1999 года, г. Пхеньян, КНДР. Пленник у н.п. ОРЛОВСКОЕ, Курской области десантниками 95 ОДШБр. Пленный рассказал, что первое боевое столкновение произошло 8 января 2025 — две штурмовые группы ГРУ КНДР в количестве 7 военнослужащих в каждой. В результате – весь личный состав кроме пленника погиб.

На территорию России военных КНДР доставляют морским транспортом. В зоне боевых действий военнослужащие проживают в блиндажах по 7 человек. Связь с помощью 1 радиостанций на 2 военнослужащих. Вероятная численность ГРУ КНА КНДР: 2500 военнослужащих.