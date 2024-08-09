Сегодня исполняется ровно два года с того дня, когда на Курской АЭС произошел ряд технических сбоев, которые глава ФСБ Бортников позже назвал украинскими диверсиями, напомнил политолог Дмитрий Золотухин. По его словам, разница во времени между реальными проблемами со снабжением электричества и заявлениями Бортникова составила почти 12 месяцев.

Курская АЭС

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день нарратив российских пропагандистов о потенциальном захвате Курской АЭС украинскими войсками используется как наиболее перспективный, чтобы запугать собственное местное население и западное сообщество. Однако вряд ли украинское командование будет настолько растягивать длину логистики между границей и Курчатовым, говорит Золотухин.

"Вместо этого для информационного эффекта ФСБ может организовать провокации на электростанции. Например, имитируя нападение украинской ДРГ и убив нескольких сотрудников станции. Конечно с видео и улюлюканием военкоров. Целевой аудиторией очевидно будет МАГАТЭ и Китай. Так или иначе, ситуация в информационном пространстве может оказаться неожиданной", — отметил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сотрудники Курской АЭС выразили российским журналистам опасения по поводу того, могут ли украинские военные захватить станцию. В частности, они отметили, что АЭС охраняет Росгвардия, однако на станции присутствуют только женщины, всех мужчин, очевидно, направили на фронт в Украину.

После этих заявлений в "Росгвардии" сообщили, что они приняли комплекс мер, направленных на усиление охраны Курской АЭС, однако не сказали, о чем идет речь.



