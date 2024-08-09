Не исключены провокации на Курской АЭС: на какие шаги может пойти ФСБ

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Ткачик Олеся
Сегодня исполняется ровно два года с того дня, когда на Курской АЭС произошел ряд технических сбоев, которые глава ФСБ Бортников позже назвал украинскими диверсиями, напомнил политолог Дмитрий Золотухин. По его словам, разница во времени между реальными проблемами со снабжением электричества и заявлениями Бортникова составила почти 12 месяцев.
Курская АЭС
Как отмечает эксперт, на сегодняшний день нарратив российских пропагандистов о потенциальном захвате Курской АЭС украинскими войсками используется как наиболее перспективный, чтобы запугать собственное местное население и западное сообщество. Однако вряд ли украинское командование будет настолько растягивать длину логистики между границей и Курчатовым, говорит Золотухин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сотрудники Курской АЭС выразили российским журналистам опасения по поводу того, могут ли украинские военные захватить станцию. В частности, они отметили, что АЭС охраняет Росгвардия, однако на станции присутствуют только женщины, всех мужчин, очевидно, направили на фронт в Украину.
После этих заявлений в "Росгвардии" сообщили, что они приняли комплекс мер, направленных на усиление охраны Курской АЭС, однако не сказали, о чем идет речь.
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Ігор
сегодня, 12:26
Не залякаєте. В нас вже імунітет від лякалок ЗАЕС. Тільки юдеї діють: не мені то й нікому, не з'їм то понадкусюю. Більше ніхто не гадить там де живе.