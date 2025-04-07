«Не хватать дедов на улицах и соревноваться в количестве солдат» – военный о целях войны в Украине

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Маским Жорин выразил свое мнение о целях войны в Украине, а также, как наша страна должна вести войну, чтобы победить.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Самая первая и важнейшая цель, которую мы должны ставить в войне – уничтожить максимальное количество врагов. Но это должно достигаться не за счет людей, а за счет технологий и вооружений! Я считаю, что на государственном уровне мы должны переориентировать свою стратегию ведения войны. Все внимание и усилия следует обратить на развитие военных технологий и развитие собственного ВПК. Дроны, ракеты, оружие, боеприпасы, наземные роботизированные комплексы. А не хватание дедов на улицах и соревнования с кац*пами в количестве солдат", – отмечает военный.

Он отметил, что это совершенно не отменяет необходимость мобилизации, информационную работу, мотивацию населения к вступлению в армию.

"За каждым дроном стоит человек, который им управляет. Но воевать мы должны так, чтобы в первую очередь беречь жизнь наших людей. Очень круто, что у нас настолько героические бойцы, отражающие в десятки раз превосходящие по количеству солдат п*дарские атаки в контактных боях. Однако мы не должны вообще допускать, чтобы враг подходил к бойцу в окопе. Пехота противника должна быть поражена еще на подступах – с помощью технологий и достаточного объема вооружения", – отмечает Жорин.

Он подчеркнул, что люди – самое ценное, что имеет наше государство.

"Наименьшее количество украинцев должно убивать как можно большее количество российских пид*ров", – добавил подполковник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий обратился к украинцам: "Это долгая война. Надо готовиться".