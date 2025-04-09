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Не хватает только политических решений: Зеленский сделал заявление перед встречей "Рамштайн"

По словам Зеленского, есть дефицит не систем Patriot, а политических решений

сегодня, 21:15
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о первоочередных задачах на встречу "Рамштайн", запланированную на пятницу.

Не хватает только политических решений: Зеленский сделал заявление перед встречей "Рамштайн"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Приоритет номер один, как определил Зеленский, противовоздушная оборона, прежде всего, противоракетная оборона, против баллистики.

"Украине нужно по меньшей мере десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет — системы Patriot делают это лучше всего. Мы говорили неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь. Мы рассчитываем на решение", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что только за этот день из-за угрозы баллистики было объявлено несколько воздушных тревог по стране. В части Украины, как отметил Зеленский, люди практически постоянно живут под угрозой таких ударов. При этом необходимая для Украины защита в мире есть.

"И сейчас в мире есть дефицит только политических решений для защиты жизни, а не самих систем дефицит. Системы в мире есть. Даже систем Patriot достаточно, чтобы раз и навсегда гарантировать защиту от российского террора. Но это решение политиков, это решение партнеров", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, в пятницу, 4 апреля, как писал портал "Комментарии", вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.

"Ежедневно российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", — объяснил Зеленский истинные намерения России.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13827
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