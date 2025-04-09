Не хватает только политических решений: Зеленский сделал заявление перед встречей "Рамштайн"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о первоочередных задачах на встречу "Рамштайн", запланированную на пятницу.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Приоритет номер один, как определил Зеленский, противовоздушная оборона, прежде всего, противоракетная оборона, против баллистики.
Президент Украины подчеркнул, что только за этот день из-за угрозы баллистики было объявлено несколько воздушных тревог по стране. В части Украины, как отметил Зеленский, люди практически постоянно живут под угрозой таких ударов. При этом необходимая для Украины защита в мире есть.
Напомним, в пятницу, 4 апреля, как писал портал "Комментарии", вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.
"Ежедневно российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", — объяснил Зеленский истинные намерения России.
Новости