Российская оккупационная администрация города Антрацит Луганской области решила восполнить студентами кадровый голод на производствах.

В оккупации усилили репрессии против студентов. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на этот раз молодежь привлекается к изготовлению медицинских средств для раненых военных армии РФ.

Сообщается, что кроме санитарных повязок студенты изготавливают на так называемых производственных практиках аппараты Илизарова и костыли.

Отмечается, что чаще ученики старших классов и студенты на временно оккупированных территориях Украины на специализированных уроках собирают дроны и учатся навыкам управлять беспилотниками. Кремль узаконил подобную деятельность внедрением профессионального предмета.

Таким образом, отметили в Центре сопротивления, враг еще раз нарушает международное право, используя гражданское население, в том числе подростков, в военных целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.