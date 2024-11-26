«Не хватает гранат на заседаниях»: военный обвинил власть в провале в Курахово

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман", автор Telegram канала "Говорят Снайпер" эмоционально высказался о Кураховском направлении, заявив, что оборона города "сыпется" из-за нехватки людей и вооружения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Курахово сыпется, потому что хватает людей даже для уставного размещения на ВОПы, не говоря о новой реальности и количестве пи***ов.

Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров, не хватает смертной казни для коррупционеров, не хватает гранат на заседаниях зажерливых пид*р*сов", — отметил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты зачищают "огневой мешок", куда попали военные ВСУ

Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ к югу от города Курахово в Донецкой области, пути отступления противника взяты под огневой контроль, сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Отмечается, что зачистка идет в Ильинке, Романовке и Елизавете, а ВСУ отступили в Успеновку. По данным Института изучения войны, оккупанты продолжают добиваться значительных тактических успехов в западной части Донецкой области и приближаются к охвату Великой Новоселки и продвижению к важным украинским наземным коммуникациям, которые поставляют остальную западную часть Донецкой области и проходят в восточную часть Днепропетровской и Запорожской областей.

Российские войска также продолжают усилия по ликвидации небольшого кармана восточнее дороги O 0510 Курахово-Великая Новоселка. На геолокационных кадрах, опубликованных 25 ноября, видно, что части российской 5-й мотострелковой бригады продвинулись на улицу Победы в центре Курахово. Несколько российских военкоров 25 ноября заявили, что российские войска захватили Романовку и добились дополнительных успехов на полях вокруг поселения. Детальнее – по ссылке.