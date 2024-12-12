Не хочет эскалации в Украине: против какого решения резко высказался Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии Time. Издание рассказало о пути Трампа ко второму президентскому сроку, успехах и поражениях. А также проанализировало, какие предвыборные заявления Трамп сможет реализовать.

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Среди вопросов, с которыми придется столкнуться Трампу, главным для украинцев является окончание войны. Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться посредничеством в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной за 24 часа. Однако после победы лично признал, что это сложнее, чем он говорил. “Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Число погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это безумие, которое происходит”, — говорил Трамп.

Также Трамп прокомментировал решение действующей администрации Белого дома во главе с Джо Байденом о разрешении применять американские ракеты для ударов вглубь РФ. Трамп подверг критике Киев за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце.

"Я категорически не согласен с применением ракет на сотни миль по территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее”, — сказал он.

На вопрос о том, покинет ли он Украину или нет, Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь согласия – это не отказываться", — убежден Трамп.

Напомним, что Трамп, как рассказывал портал "Комментарии", готовит немало новых решений на первый день президентства.



