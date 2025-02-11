Не границы и территории: Названы красные линии, которые должна выставить Украина на переговорах

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Ткачик Олеся
После войны Украина будет очень бедной страной и во многих аспектах зависить от внешней поддержки, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, сейчас уже многие говорят о конце войны, хотя до него, к сожалению, еще очень далеко.
Переговоры Украины и РФ
В этом контексте эксперт подчеркнул, что когда Украина говорит о гарантиях безопасности, которые должна получить, то должна исходить именно из того, что она будет бедным государством.
Денисенко считает, что есть только три варианта, как обеспечить безопасность – стать хвостом великого государства; попытаться создать региональный союз безопасности и найти там свое весомое место. Как вариант, добавляет политолог, получить крепкий нейтралитет.
По мнению политолога, первый вариант сейчас выглядит мифически, учитывая, что Украина прямо текстом говорит Трамп о НАТО. Третий вариант – это ловушка, в которую Россия хочет нас затолкнуть. То есть, говорит эксперт, второй вариант, пока самый реалистичный.
То есть, подчеркивает политолог, Украина должна не допустить навязывания ей нейтрального статуса, резкого сокращения максимальной численности ВСУ. Также Киев должен протестовать против запрета целых сегментов украинского ВПК (прежде всего ракетных программ) и против ограничения передачи технологий и оружия.
Денисенко считает, что Мюнхенская конференция безопасности — это та площадка, где можно попытаться создать коалицию в поддержку этих красных линий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин послал Трампу сигнал, не заинтересованный в переговорах по миру.
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